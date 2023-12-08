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Мясо по-кремлевски. Готовим по рецепту советского ресторана: становится нежным словно паштет

В свое время мясо по-кремлевски считалось фирменным блюдом избранных советских ресторанов. А ведь в приготовлении сам рецепт крайне прост, вся тонкость в длительности приготовления и сливочном масле, которое размягчает волокна и делает мясо нежным, словно паштет.

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