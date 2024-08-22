Ортопед Алексей Викторов дал рекомендации, как правильно организовать рабочее место для ребенка

Грамотно подобранные стол и стул будут способствовать нормальному формированию осанки В недавней беседе с «Радио 1» ортопед Алексей Викторов рассказал, как правильно обустроить рабочее место для ребенка, чтоб оно было функционально и удобно.
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