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Юрий Новиков: «Ротенберг показал истинную цену тренерской школы России. Спустился из офиса на лавку – и дал результат»

Юрий Новиков считает, что Роман Ротенберг показал истинную цену нашей тренерской школы.  СКА под его руководством дошел до финала Западной конференции, где уступил ЦСКА (3-4).

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