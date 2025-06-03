Владимир Путин обсудит с правительством технологический суверенитет в сфере коммуникаций

С докладом выступит министр цифрового развития России Максут Шадаев Президент России Владимир Путин в среду, 4 июня, обсудит с членами правительства обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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