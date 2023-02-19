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«Мое мнение – Захарян круче Мудрика». Экс-игрок «Алании» и «Сибири» Валентич об Арсене и «Челси»

Экс-игрок «Алании» и «Сибири» Никола Валентич сравнил Арсена Захаряна и Михаила Мудрика. – Что вы думаете о возможном переходе Захаряна в «Челси»? – От этого мира можно всего ожидать.

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