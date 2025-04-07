Обозвавший Шольца «колбасой» посол Украины получил высокое назначение

Офис Зеленского объявил, что экс-посол Мельник назначен постпредом Украины в ООНФото: IMAGO/M. Popow/Global Look PressОдиозный экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, назвавший бывшего немецкого канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», назначен постпредом Киева при ООН, сообщил офис президента страны Владимира Зеленского на официальном сайте.
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