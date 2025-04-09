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В регионах могут изменить систему оплаты за вывоз мусора

В регионах могут изменить систему оплаты за вывоз мусора

Плату за вывоз мусора могут поменять в российских регионах и рассчитывать ее от площади квартиры, а не от числа проживающих, утверждает газета «Известия», ссылаясь на протокол совещания вице-премьера Дмитрий Патрушева с регионами по экологической повестке.

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Комментарии
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Андрей
Да, МПР - это что-то...Простой вопрос - вот причем здесь кв. метры? Мусор образуют проживающие на этих кв. метрах люди. Логики в их предложении - абсолютный ноль
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