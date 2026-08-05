США против Бразилии: дипломатический скандал с непринятием американского посла США аннулировали визу бразильского посла в Вашингтоне Марии Луизы Рибейро.
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США против Бразилии: дипломатический скандал с непринятием американского посла США аннулировали визу бразильского посла в Вашингтоне Марии Луизы Рибейро.
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