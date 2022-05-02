Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна ломакина
    Надо таких упырей сажать на 20 - 25 лет .Помощник машинист...
  • Григорий Харламов
    На 360 градусов - это круто! Автор не учил математику или покурил что-то непонятное."Глубокий нокаут ...
  • yudmartjj Юрий
    Ему спасибо сказать надо , что вкалывал два года , и уж если конфисковали в пользу государства , то хоть не сажать му...В Якутии сотрудни...

В Саратовской области продолжается акция «Гражданский мониторинг»

В рамках акции «Гражданский мониторинг» и реализации своих полномочий в осуществлении контроля за деятельностью отдела МВД председатель Общественного совета при ОМВД России по Петровскому району Игорь Душутин посетил изолятор временного содержания.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх