В Саратовской области продолжается акция «Гражданский мониторинг»

В рамках акции «Гражданский мониторинг» и реализации своих полномочий в осуществлении контроля за деятельностью отдела МВД председатель Общественного совета при ОМВД России по Петровскому району Игорь Душутин посетил изолятор временного содержания.
В рамках акции «Гражданский мониторинг» и реализации своих полномочий в осуществлении контроля за деятельностью отдела МВД председатель Общественного совета при ОМВД России по Петровскому району Игорь Душутин посетил изолятор временного содержания.
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