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Смоленск 2.0

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В Смоленске модернизируют школу №1 и детский сад «Росинка»

В Смоленске модернизируют школу №1 и детский сад «Росинка»

В Смоленске полным ходом идет масштабная модернизация образовательных учреждений. Как сообщил глава города Александр Новиков, сейчас основные силы строителей сосредоточены на двух знаковых объектах: средней школе №1 и детском саду №51 «Росинка».

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