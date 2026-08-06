В Смоленске модернизируют школу №1 и детский сад «Росинка»

В Смоленске полным ходом идет масштабная модернизация образовательных учреждений. Как сообщил глава города Александр Новиков, сейчас основные силы строителей сосредоточены на двух знаковых объектах: средней школе №1 и детском саду №51 «Росинка».
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