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Как советские пленные подняли успешное восстание в концлагере Маутхаузен

Как советские пленные подняли успешное восстание в концлагере Маутхаузен

Все историки и исследователи считают это событие уникальным.фото: история.рф80 лет назад случилось событие, которое все исследователи в мире считают уникальным – восстание и массовый побег из фашистского концлагеря.

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