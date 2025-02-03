Как советские пленные подняли успешное восстание в концлагере Маутхаузен

Все историки и исследователи считают это событие уникальным.фото: история.рф80 лет назад случилось событие, которое все исследователи в мире считают уникальным – восстание и массовый побег из фашистского концлагеря.
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