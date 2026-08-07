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Дрон ВСУ атаковал автобус в Донецке - ранен мирный житель

Дрон ВСУ атаковал автобус в Донецке - ранен мирный житель

Украинские военнослужащие атаковали гражданский автобус в Донецке с применением беспилотника. Об этом 7 августа сообщило РИА Новости.

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