Комментатор пришёл в подкаст «ПЛН», дал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» и назвал лучшего футболиста чемпионата в этом сезоне.
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