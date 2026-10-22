Анонс ожидается в 2027 году Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус, заявил что «маленький g-класс» будет запущена «раньше, чем вы думаете», менее чем за 24 месяца до официального запуска.
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