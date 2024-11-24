Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Hyundai отзовет более 42 тысячи авто из-за проблем с проводкой

Северо-американское подразделение Hyundai Motor отзовет более 42 000 автомобилей из-за проблем с проводкой, которые могут привести к откату автомобиля, пишет NBS News со ссылкой на сообщения Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA).

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