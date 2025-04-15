В УПЦ описали ход «инвентаризации» мощей святых в Киево-Печерской лавре

Беспокойство по поводу учиненной киевскими властями так называемой «инветаризации» мощей святых в Киево-Печерской лавре, которую проводят по ночам, высказал заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон), 15 апреля сообщает РИА Новости.
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