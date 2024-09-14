Председатель ПК ВСНП провел переговоры со спикером парламента Кыргызстана

Пекин, 13 сентября /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в пятницу в Пекине провел переговоры с председателем парламента Кыргызстана Нурланбеком Шакиевым, призвав расширять обмены, чтобы обеспечить правовые гарантии для углубления практического сотрудничества.
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