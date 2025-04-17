Первые караси - снасти и приманки

После принятия решения о том, где и когда ловить рыбу на водоеме, необходимо тщательно продумать конструкцию буйкового оборудования, чтобы можно было вести осмысленную и эффективную рыбалку в условиях мелководья, сильного ветра, крутых волн и течений, которые ускоряются в том или ином направлении под действием ветра.
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