Первые караси - снасти и приманки

﻿﻿После принятия решения о том, где и когда ловить рыбу на водоеме, необходимо тщательно продумать конструкцию буйкового оборудования, чтобы можно было вести осмысленную и эффективную рыбалку в условиях мелководья, сильного ветра, крутых волн и течений, которые ускоряются в том или ином направлении под действием ветра.