🇷🇺⚔️🇺🇦 Кадры результата прямого попадания снаряда по блиндажу боевиков ВСУ💥 #ВСРФ #Удар #Блиндаж #ВСУ #Поражение #СВО.
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🇷🇺⚔️🇺🇦 Кадры результата прямого попадания снаряда по блиндажу боевиков ВСУ💥 #ВСРФ #Удар #Блиндаж #ВСУ #Поражение #СВО.
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