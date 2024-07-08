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Политолог Михайлов сообщил, зачем Западу нужна заморозка конфликта на Украине

Политолог Михайлов сообщил, зачем Западу нужна заморозка конфликта на Украине

Политолог Евгений Михайлов дал интервью Ридусу, в котором рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершает свою миротворческую миссию, получив на это «мандат» от западных элит, заинтересованных в заморозке конфликта на Украине.

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Комментарии
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Стефания Новак
России нужна не заморозка конфликта, а КАПИТУЛЯЦИЯ! А заморозка- это значит опять америка и запад оснастят Украину оружием и так будет до бесконечности,до последнего украинца.
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