В Москве арестовали блогера, который высмеивал девушек славянской внешности

Блогера Раджабзоду отправили под домашний арест.В Москве арестовали блогера Салмона Джумабоя (так звучит настоящая фамилия Раджабзода, блогера из Таджикистана) – за видео, в которых он высмеивал девушек славянской внешности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии