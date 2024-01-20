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В Москве арестовали блогера, который высмеивал девушек славянской внешности

В Москве арестовали блогера, который высмеивал девушек славянской внешности

Блогера Раджабзоду отправили под домашний арест.В Москве арестовали блогера Салмона Джумабоя (так звучит настоящая фамилия Раджабзода, блогера из Таджикистана) – за видео, в которых он высмеивал девушек славянской внешности.

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