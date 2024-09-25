Трудовая акция ´Красоту создадим вместе´.

21.09.202421 сентября, в шестой школьный день, учащиеся Горбацевичской средней школы приняли участие в трудовой акции ´Красоту создадим вместе´, целью которой было наведение порядка на территории школы и близлежащем к ней участке .
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