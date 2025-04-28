Россияне стали заметно меньше тратить на ремонт китайских машин

Жители России стали меньше тратить на ремонт автомобилей из Китая. Об этом свидетельствуют результаты второго масштабного исследования эксплуатации автомобилей китайских марок в зимний период, проведенного сервисом «Авто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии