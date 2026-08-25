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ИА Реалист

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Honda выбирает США: новый завод вместо электромобилей

Honda выбирает США: новый завод вместо электромобилей

ДЕТРОЙТ (ИА Реалист). Японский автогигант Honda вплотную приблизился к решению, которое может изменить баланс североамериканского автопрома: компания рассматривает строительство восьмого завода в регионе — и, скорее всего, он будет построен в США.

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