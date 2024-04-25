Лавров указал на ядерную "тройку" Запада, а Макрон провёл всю Европу, вовремя выйдя на русских

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил серьезное беспокойство по поводу действий Запада, опасно балансирующего на грани прямого военного столкновения ядерных держав ради поддержки своего союзника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии