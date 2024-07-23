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Хоккеист Овечкин назвал тупостью покушение на кандидата в президенты США Трампа

Хоккеист Овечкин назвал тупостью покушение на кандидата в президенты США Трампа

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа было «тупостью». Таким мнением поделился капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью Амирану Сардарову.

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