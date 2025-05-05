Красивые фото и бедные кусты: как в погоне за кадрами люди портят растения в Крыму.В последнее время такой вид вандализма приобретает особую силу, рассказала РИА Новости Крым директор ботсада имени Багрова Анна Репецкая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии