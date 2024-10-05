Подари кофе солдату!. Друзья, мы запускаем нашу акцию #кофесолдату Два года, как эта идея родилась в стенах нашего Движения...

Подари кофе солдату!Друзья, мы запускаем нашу акцию #кофесолдатуДва года, как эта идея родилась в стенах нашего Движения и продолжает существовать по сегодняшний деньПрактически каждый из нас по пути на работу, или в течении дня заходит в кофейню и берет кофе с собой, это 120/150 рублей, мелкие траты, которые многие даже не.