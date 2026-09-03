Россияне 39-44 лет испытывают наименьшие трудности с трудоустройством

Экономически активные россияне оценивают сложность поиска работы в среднем на 7,3 балла из 10, свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие 3000 респондентов из всех округов страны.
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