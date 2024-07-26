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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Чебурашка в гостях у ребят

Чебурашка в гостях у ребят

Сегодня к малышам на музыкальное развлечение пришёл любимый сказочный персонаж Чебурашка.Ежедневно педагогические работники организуют жизнь воспитанников в детском саду так, чтобы каждый день приносил им что-то новое, удивительное, был наполнен интересным познавательным содержанием, эмоционально насыщенным, чтобы воспоминания о летнем времени в де .

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