Линии богов На 30-й параллели древние цивилизации строили грандиозные мегалиты и священные города. Кто и зачем надоумил людей на это? Откуда у них взялись знания и технологии для строительства?Вы когда-нибудь задавались вопросом, что связывает египетские пирамиды, Великую Китайскую стеку и Бермудский треугольник? И каким боком примыкают к ним же священная гора Кайлас в Индии и древние города Гелиополь, Эриду, Персеполь, Лхаса? Не знаете? Тогда попробуйте нанести все эти объекты на карту - и ответ придет сам собой: все они расположены на 30-й параллели.