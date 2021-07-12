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Линии богов

Линии богов

Линии богов На 30-й параллели древние цивилизации строили грандиозные мегалиты и священные города. Кто и зачем надоумил людей на это? Откуда у них взялись знания и технологии для строительства?Вы когда-нибудь задавались вопросом, что связывает египетские пирамиды, Великую Китайскую стеку и Бермудский треугольник? И каким боком примыкают к ним же священная гора Кайлас в Индии и древние города Гелиополь, Эриду, Персеполь, Лхаса? Не знаете? Тогда попробуйте нанести все эти объекты на карту - и ответ придет сам собой: все они расположены на 30-й параллели.

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Юрий Ильинов
🗓 13.07.2021 Карта дня - 7 пентакли Сегодня вам предстоит проявить терпеливость, поэтому любая поспешность может лишь повредить осуществлению далеко идущих планов. Если же с терпением у вас никаких проблем нет, то сегодня возьмите и просто отдохните, помня, что время работает на вас. Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!

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