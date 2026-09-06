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Алекс Стиль: «Стыдно домой приходить и врать сыну, что я победил, и дарить ему медальки из «Азбуки вкуса». Это точно не последний турнир для Prime Squad»

Александр «Стиль» Степанов высказался о результатах Prime Squad в WINLINE Медиалиге после поражения от «Апсны» (0:3).

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