"Ультра фиш" купила рыбоперерабатывающий завод "Северный кристалл" в Подмосковье

Речь идёт о производственном цехе площадью более 2500 квадратных метров в Дмитрове.Компания "Ультра фиш", которая является импортёром рыбы, приобрела производственный цех "Северного кристалла" в подмосковном Дмитрове.
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