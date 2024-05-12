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"Это почти ничто". В Киеве оценили решение Европы выделить миллиарды евро с активов России

"Это почти ничто". В Киеве оценили решение Европы выделить миллиарды евро с активов России

Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська оценил помощь Евросоюза в виде нескольких миллиардов евро, полученных от доходов с замороженных активов России.

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