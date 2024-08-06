К делу генерала Булгакова было приобщено содержимое банковских ячеек

Содержимое шести банковских ячеек было приобщено к делу о поставках сухих пайков для российской армии, в котором упоминаются бывший замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков и руководители нескольких компаний.
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