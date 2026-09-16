Аксёнов обсудил с крымскими студентами науку, развитие молодёжной политики и внедрение ИИ

Глава Крыма Сергей Аксёнов встретился со студенческим активом КФУ. В ходе встречи они поговорили о науке, молодёжной политике, внедрении искусственного интеллекта, грантовой поддержке, развитии спорта, строительстве новых общежитий и поддержке молодых учёных и семей.