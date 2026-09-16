Аксёнов обсудил с крымскими студентами науку, развитие молодёжной политики и внедрение ИИ

Глава Крыма Сергей Аксёнов встретился со студенческим активом КФУ. В ходе встречи они поговорили о науке, молодёжной политике, внедрении искусственного интеллекта, грантовой поддержке, развитии спорта, строительстве новых общежитий и поддержке молодых учёных и семей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Хотел дать крупну...
- В Симферополе муж...
- Хотел дать крупну...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым