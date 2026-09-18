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FiNE NEWS

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Песков с огоньком развеял все страхи: никакой новой мобилизации не будет!

Вот это новость, от которой у многих сразу отлегло от сердца! 18 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прямо и без всяких недомолвок заявил: никаких планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца 2026 года у российских властей нет.

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