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Военное обозрение

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Литва готова изменить Конституцию, чтобы разместить на своей территории ядерное оружие

Литва готова изменить Конституцию, чтобы разместить на своей территории ядерное оружие

Ради отражения мифической российской угрозы Вильнюс готов на крайние меры.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Ха ха ха , это КАКОЙ  стране  ПРИЙДЁТ  в  ГОЛОВУ , РАЗМЕСТИТЬ ,,ЯО,, на территории, у которой  ПОЧТИ НЕТ  ЭКОНОМИКИ  и  СУЩЕСТВУЕТ ЛИШЬ  с  ДОТАЦИЙ ЕС , у  ТЕРРИТОРИИ  которая ПОКУПАЕТ ПОЧТИ ВСЮ ЕДУ на  ВНЕШНЕМ РЫНКЕ  и  ИМЕЯ  ПОТЕШНУЮ АРМИЮ .....??? Это же  НОНСЕНС...!!!
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