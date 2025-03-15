Литва готова изменить Конституцию, чтобы разместить на своей территории ядерное оружие

Гарий Щерба

Ха ха ха , это КАКОЙ стране ПРИЙДЁТ в ГОЛОВУ , РАЗМЕСТИТЬ ,,ЯО,, на территории, у которой ПОЧТИ НЕТ ЭКОНОМИКИ и СУЩЕСТВУЕТ ЛИШЬ с ДОТАЦИЙ ЕС , у ТЕРРИТОРИИ которая ПОКУПАЕТ ПОЧТИ ВСЮ ЕДУ на ВНЕШНЕМ РЫНКЕ и ИМЕЯ ПОТЕШНУЮ АРМИЮ .....??? Это же НОНСЕНС...!!!