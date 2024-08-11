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«У «Зенита» и второй состав может бороться за тройку. Тем не менее и против такого Питера можно играть и побеждать». Защитник «Факела» Божин о сине-бело-голубых

— Вы не ездили в Питер на кубковый матч, но наверняка смотрели игру. Нет ощущения, что такой «Зенит» никому не даст шансов оспорить свое лидерство в этом сезоне? — Ощущения такого нет.

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