В Ленобласти отремонтируют трассу до Коробицыно

Уложат более восьми километров нового асфальта В Приозерском районе Ленобласти на этой неделе начнётся ремонт трассы на Коробицыно от Новоприозерского шоссе, сообщили сегодня в пресс-службе дорожного комитета региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии