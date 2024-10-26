Nvidia второй раз за год удалось стать самой дорогой публичной компанией мира В...

Nvidia второй раз за год удалось стать самой дорогой публичной компанией мираВ июне этого года на короткое время Nvidia уже становилась крупнейшей публичной компанией в мире по величине капитализации, однако позже её обошли Microsoft и Apple, причём последняя номинально до сих пор сохраняет соответствующий статус.