Пять лайфхаков советских женщин по уходу за собой и домом, которые работают веками Елена ГалицкаяСоветские женщины, оставаясь верными своей женственности и заботе о себе, были вынуждены проявлять изобретательность в условиях дефицита.
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