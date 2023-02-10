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«Уимблдон» разрешит тренерские подсказки с трибун

С 2023-го «Уимблдон» легализует тренерские подсказки с трибун. Британский «Большой шлем» был последним турниром, на котором игроков наказывали за коучинг – в остальном туре он был разрешен в течение последних двух лет.

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