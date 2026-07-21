НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

5 подписчиков

Юный самокатчик сбил маленькую девочку в одном из воронежских дворов

Юный самокатчик сбил маленькую девочку в одном из воронежских дворов

Ребенок на самокате не заметил и сбил маленькую девочку, бежавшую по дорожке у детской площадки. В соцсетях появилось видео с камеры видеонаблюдения, где на кадрах видно, что самокатчик не пытался притормозить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии