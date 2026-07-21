Юный самокатчик сбил маленькую девочку в одном из воронежских дворов

Ребенок на самокате не заметил и сбил маленькую девочку, бежавшую по дорожке у детской площадки. В соцсетях появилось видео с камеры видеонаблюдения, где на кадрах видно, что самокатчик не пытался притормозить.
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