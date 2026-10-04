Александр Зацепин в 100 лет: лагеря, самодельные синтезаторы, четыре жены и корейская муза

В марте 2026 года Александру Зацепину исполнилось 100 лет. За эти годы композитор пережил арест отца, лагеря, смерть сына, четыре брака и эмиграцию во Францию, а в 2025 году был удостоен звания Героя Труда Российской Федерации.
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