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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"У нас получилось! Мы это сделали!": риэлтор помог иноземцам с жильём по госпрограмме

"У нас получилось! Мы это сделали!": риэлтор помог иноземцам с жильём по госпрограмме

Avia.pro - СМИ Переходим к новой сенсации на рынке недвижимости: риэлтор из Саратова, Наталья Перфилова, с гордостью отрапортовала об успехах в своей работе — она помогла получить дом по программе «Молодая семья» мигрантам, а радость была так велика, что она даже прокричала «Ура!».

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Комментарии
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Николай Тимофеев
Дело в том что русские взятку дать не могут,  а таджики к примеру они приходят решать вопросы обычно с бакшишем, ну то есть вопрос решается взаимно выгодно. Обычно взятку дают нормальную отказать не получится, откуда деньги обычно такие претенденты  не малоимущие или диаспора помогает. Я сам из Средней Азии родом, там и при Союзе без бакшиша ничего добиться было нельзя.                                                                     Диаспоры управляют Россией  https://www.9111.ru/questions/77777777724400200/
Диаспоры управляют Россией
9111.ru
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