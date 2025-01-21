Avia.pro - СМИ Переходим к новой сенсации на рынке недвижимости: риэлтор из Саратова, Наталья Перфилова, с гордостью отрапортовала об успехах в своей работе — она помогла получить дом по программе «Молодая семья» мигрантам, а радость была так велика, что она даже прокричала «Ура!».
"У нас получилось! Мы это сделали!": риэлтор помог иноземцам с жильём по госпрограмме
Комментарии
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Николай Тимофеев
Дело в том что русские взятку дать не могут, а таджики к примеру они приходят решать вопросы обычно с бакшишем, ну то есть вопрос решается взаимно выгодно. Обычно взятку дают нормальную отказать не получится, откуда деньги обычно такие претенденты не малоимущие или диаспора помогает. Я сам из Средней Азии родом, там и при Союзе без бакшиша ничего добиться было нельзя. Диаспоры управляют Россией https://www.9111.ru/questions/77777777724400200/
Диаспоры управляют Россией
9111.ru
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8 час.
Балу -
Этим мразям по хер кому Родину продавать... Главное - чтобы бабло капало... Сука, ну как же не хватает Лаврентия Палыча и Иосифа Виссарионыча!...
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7 час.
валерия
Крысы, а не женщины. Своим детям( если они у них есть) могилы роют....
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3 час.
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