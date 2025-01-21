"У нас получилось! Мы это сделали!": риэлтор помог иноземцам с жильём по госпрограмме

Николай Тимофеев

Дело в том что русские взятку дать не могут, а таджики к примеру они приходят решать вопросы обычно с бакшишем, ну то есть вопрос решается взаимно выгодно. Обычно взятку дают нормальную отказать не получится, откуда деньги обычно такие претенденты не малоимущие или диаспора помогает. Я сам из Средней Азии родом, там и при Союзе без бакшиша ничего добиться было нельзя. Диаспоры управляют Россией https://www.9111.ru/questions/77777777724400200/