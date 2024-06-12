«Это чудовище дремлет в каждом из нас»: Врач чудом прожил 19 лет с глиобластомой – раком мозга, убившим Заворотнюк и Фриске

Сгоревшую от онкологии Заворотнюк 1 июня похоронили на Троекуровском кладбище. Фото: Наталья ШАХАНОВА/Global Look Press Смерть 53-летней звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк снова заставила заговорить о глиобластоме – самой смертоносной форме рака мозга.
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