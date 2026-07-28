Армия России продолжает уничтожать грузовой флот и порты Одессы (ФОТО)

Армия России продолжает уничтожать грузовой флот и порты Одессы. Сегодня утром Российскими войсками продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны.
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