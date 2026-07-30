На трассе «Золотое кольцо» столкнулись автобус и грузовики

В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса, один из них госпитализирован.Сегодня, 30 июля 2026 года, около 12:15 часов дня на 14 км дороги Р-132 "Золотое кольцо" произошло столкновение нескольких грузовых и легковых автомобилей, а также автобуса пригородного назначения.