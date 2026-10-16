Глава 7.ДАТИРОВКА ЗВЕЗДНОГО КАТАЛОГА АЛЬМАГЕСТА.СТАТИСТИЧЕСКИЙ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОДЫ. 1. ИНФОРМАТИВНОЕ ЯДРО КАТАЛОГА -- ЭТО ХОРОШО ИЗМЕРЕННЫЕ ИМЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ.
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